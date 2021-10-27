На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение

10:32, 27 октября 2021, ПАИ

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой) в Псковской области будет временно ограничена пропускная способность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по устройству водопропускных труб, перильного ограждения, лестничных сходов, присыпной обочины, прибровочной полосы обочины, водоотвода, прикормочных лотков с решётками и планировке откосов, в рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги, в период с 1 по 20 ноября 2021 года будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на участке федеральной дороги М-9 «Балтия» с 574-го по 602-й километр, между деревней Скрипки и поселком Идрица Себежского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - добавил Пузыревский.