Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Мельниковым основные задачи «Деловой России»

15:02, 07 мая 2025, ПАИ

Председатель псковского отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников обозначил основные задачи, которые стоят перед организацией, в рамках рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Сейчас основной задачей является формирование нашего делового сообщества, поэтому в данный момент мы проводим работы по ремонту и организации офиса, деловой организации, где наши предприниматели могут встречаться. Также мы будем встречаться на площадках самих предпринимателей, а если такие имеются, то будем расширяться. Есть определённые KPI пожелания, которые есть от общественной организации, в целом мы идём строго по нему. Я думаю, что мы по итогам года покажем хорошие результаты», – отметил Дмитрий Мельников.

Он также рассказал, что с начала года организация провела порядка 30 мероприятий: бизнес-лекции, встречи учащихся с успешными предпринимателями, экскурсии на промышленные предприятия.

«Также будем совместно с комитетом по экономике формировать общую повестку, в которую «Деловая Россия» будет включаться, и, собственно, я думаю, что таким образом мы сможем деятельность этой организации вывести на новый уровень», – подчеркнул руководитель псковского отделения «Деловой России».

Особое внимание организация уделяет поддержке молодёжных инициатив в бизнесе, созданию устойчивого предпринимательского сообщества, формированию культуры социального и общественно полезного предпринимательства.

Одно из значимых мероприятий на перспективу – общероссийский съезд и форум «Деловой России».

Михаил Ведерников отметил, что даст поручение профильным специалистам, руководителям направлений принять участие в этом форуме. «Это позволит коллегам не только детально погрузиться в проблематику, но и в случае необходимости на месте ответить на возникающие вопросы», – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что псковское отделение «Деловой России» возглавил Дмитрий Мельников.