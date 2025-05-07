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Общество

До -3 градусов ожидается в Псковской области 8 мая

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, однако днём пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём ожидается от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что арктический фронт накроет Северо-Запад России в День Победы.

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