До -3 градусов ожидается в Псковской области 8 мая

16:54, 07 мая 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, однако днём пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём ожидается от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что арктический фронт накроет Северо-Запад России в День Победы.