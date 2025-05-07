Общественная территория в деревне Родина предварительно лидирует в голосовании за благоустройство в Псковском округе

16:44, 07 мая 2025, ПАИ

Общественная территория на улице Набережной в деревне Родина, территория у Тепличного проезда в деревне Писковичи и территория на улице Главной в деревне Селище лидируют в голосовании за объекты благоустройства в Псковском муниципальном округе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За общественную территорию на улице Набережной в деревне Родина отдали голоса 1 033 человека. Проект предусматривает обеспечение комфортного и беспрепятственного доступа к реке для всех граждан, а также организацию зоны отдыха с установкой скамеек и урн.

По результатам на сегодняшний день за общественную территорию у Тепличного проезда в деревне Писковичи проголосовали 723 человека. В рамках проекта благоустройства планируется создание удобной парковки, строительство пешеходной дорожки по всей территории, а также благоустройство территории вокруг пруда, которая станет местом для отдыха и прогулок.

В тройку лидеров предварительно также вошла и общественная территория на улице Главной в деревне Селище. За неё отдали голоса 573 человека. Здесь планируются работы по благоустройству набережной, а именно устройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн – это позволит превратить территорию в центр притяжения жителей.

Всего на сегодня проголосовали 2 822 жителя округа. В муниципалитете претендуют на благоустройство по федеральной программе четыре объекта. Также в голосовании участвует общественная территория между домами № 3, 4, 6 и 7 в деревне Соловьи, за которую отдали голоса уже 493 человека. Голосование будет проходить по 12 июня на федеральной платформе.

Ранее сообщалось, что сквер на Гремячей горе вошёл в тройку лидеров в голосовании по благоустройству в Пскове.

Отметим, что всего более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.