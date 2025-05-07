Стали известны предварительные лидеры в голосовании за объекты благоустройства в Пскове

16:28, 07 мая 2025, ПАИ

Сквер на пересечении улиц Чудской и улицы Ижорского Батальона, общественная территория у домов № 59 и 69 на улице Юбилейной, а также сквер на Гремячей горе предварительно лидируют в голосовании за объекты благоустройства в Пскове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По результатам на сегодняшний день за сквер на пересечении улиц Чудской и улицы Ижорского Батальона проголосовали 893 человека. В рамках благоустройства на этой территории планируется устройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм и спортивного оборудования, озеленение, а также обеспечение дополнительного освещения.

За общественную территорию у домов № 59 и 69 на улице Юбилейной отдали голоса 296 псковичей. Здесь планируется оздоровление зелёных насаждений, обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и иных малых архитектурных форм с устройством освещения при необходимости.

В тройку лидеров предварительно также вошёл сквер на Гремячей горе. Там планируют обустроить дорожки, установить осветительные приборы, оздоровить зелёные насаждения, установить скамейки и урны. Отмечается, что благоустроенная территория может стать отличным местом отдыха для псковичей и гостей города.

Всего в Пскове претендуют на благоустройство по федеральной программе 15 объектов. Уже голоса отдали 3 214 человек. Горожане посредством голосования выберут три общественных пространства, которые впоследствии будут благоустроены. Голосование будет проходить по 12 июня на федеральной платформе.

Отметим, что более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.