Фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов» пройдёт в Пскове

15:30, 07 мая 2025, ПАИ

Концерт «Светлый реквием» состоится в Псковской областной филармонии в среду, 14 мая. Мероприятие проходит в рамках IV Международного фестиваля фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов». Он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в пресс-центре фестиваля.

Мероприятия фестиваля уже прошли в Санкт-Петербурге, Тихвине, Екатеринбурге и Луганске. Продолжатся они в Великом Новгороде и Волгограде.

Организатор фестиваля, председатель Санкт-Петербургского объединения фортепианных дуэтов, пианистка, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Надежда Медведева отметила, что самое главное в фестивале – это преемственность поколений. К концертам присоединяются всё новые и новые участники, что становится символом творческого содружества.

Концерт «Светлый реквием» объединит участников из разных уголков России, а также других стран – Армении, Китая и Южной Кореи. В программу войдут известные песни о войне Я. Френкеля, М. Блантера, Р. Хозака. Также прозвучат сочинения современных авторов, в том числе псковских композиторов.

Специально для концерта композиторы создали новые произведения. Как, например, сочинение «Крылья Ангела». Оно было создано в память о жертвах блокадного Ленинграда. В рамках псковского концерта прозвучит и премьера фантазии «Весна освобождения». Ключевым номером программы станет концертная обработка музыки И. Шварца к фильму «Балтийское небо».

В финале состоится выступление сводного хорового коллектива учащихся музыкальных школ и колледжа искусств Пскова. В концерте также принимает участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, художественный руководитель и главный дирижёр – Алексей Репников.

Соучредители фестиваля – Союз композиторов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское объединение фортепианных дуэтов, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концерт начнётся в 19:00 14 мая в Псковской областной филармонии по адресу: улица Некрасова, 24.