Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

12:50, 27 октября 2021, ПАИ

Новым художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова назначен актер и режиссер Константин Хабенский. На этом посту Хабенский сменит Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию. Об этом пишет РИА Новости.

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», - говорится в сообщении Минкультуры.

В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача и поблагодарили его за проделанную работу. «Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», - отметили в Минкультуры.

В ведомстве подчеркнули, что за время руководства Женовача выпущено более 10 премьер, три из которых подготовил сам худрук. В частности, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялась премьера спектакля «В окопах Сталинграда».

В Минкульте добавили, что Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым «привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра».

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень, - говорится в сообщении. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности».