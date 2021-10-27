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Общество

В касающихся охраны памятников постановлениях Псковского областного Собрания устранят противоречия

Внесение изменений в отдельные постановления Псковского областного Собрания депутатов по вопросам охраны объектов культурного наследия поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Старший помощник прокурора Псковской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления старший советник юстиции Сергей Тимофеев рассказал, что представленный проект разработан в целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством ряда постановлений регионального парламента: «Об утверждении границ зон охраны, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Арсеньевская школа)», нач. XX в., г. Псков, ул. Советской Армии, д. 117» и «Об утверждении границ объединенной зоны охраны, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой доходный», нач. XX в., г. Псков, ул. Речная, д. 14 и «Дом жилой», нач. XX в., г. Псков, ул. Речная, д. 14-а».

В отдельных нормах указанных постановлений статус муниципального образования «Город «Псков» ошибочно указан как «муниципальный округ», что противоречит пункту 1 части 1 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 26 Закона Псковской области от 28.02.2005 № 419-ОЗ (ред. от 10.10.2017) «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований», которыми муниципальное образование «Город «Псков» наделено статусом «городской округ». Проект устраняет эти противоречия, заменяя в необходимых нормах слова «муниципальный округ» на слова «городской округ».

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