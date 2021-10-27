Студенты ПсковГУ приняли участие во Всероссийском форуме организаторов оздоровления и отдыха детей

14:53, 27 октября 2021, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета, кандидаты СПО «Наставник» Екатерина Швец и Мария Федорова побывали на Всероссийском форуме организаторов оздоровления и отдыха детей «Большие Смыслы». Мероприятие проходило в Краснодарском крае на территории лагеря «Смена» с 18 по 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Каждый день форума был посвящен отдельному тематическому направлению: «Смыслы», «Воспитание» и «Технологии». Деловой программой форума были запланированы дискуссионные площадки и мастер-классы, стратегические сессии и круглые столы, экскурсии и игротеки.

Как рассказали студенты ПсковГУ, в первый день форума они посетили мастер-класс «Эмоциональный интеллект», который научил их технологиям использования специальных игр и упражнений, помогающих развитию интеллекта у детей. Далее студентки приняли участие в стратегической сессии «Обновление деятельности сферы отдыха и оздоровления детей: поиск смыслов через парадоксы».

«Затем мы отправились на дискуссионную площадку, где обсуждали различия между ожиданиями детей и их родителей от лагеря, попытались выяснить причины их несоответствия», - рассказала Екатерина.

На экскурсии по Всероссийскому учебно-тренировочному центру профессионального мастерства «Парк будущего» девушки смогли опробовать современное оборудование, которым оснащены павильоны, создав собственную карту впечатлений в тандеме с методистами из Пензы и Башкирии. Первый день на форуме завершился концертом бардовской песни.

Следующий день, по словам студенток ПсковГУ, оказался ещё более насыщенным.

«Сперва мы побывали на образовательной площадке «Учитель: радость быть», благодаря которой освоили методы профилактики «выгорания» педагогических работников, такие как дыхательные практики и медитации», - поделилась Екатерина.

Затем девушки приняли участие в дискуссии с элементами мастер-класса под названием «Основы здорового образа жизни - основа здорового будущего».

«Здесь обсуждались ключевые вопросы по подготовке кадров для вожатских команд, педотрядов и сервисных отрядов в рамках дискуссионной площадки «Кадры для лагеря», - сказала Мария.

Студентки отметили, что в этот день они почерпнули много новых знаний, в том числе выяснили, кто такой «цифровой беспризорник» и как сделать так, чтобы вожатый стал интереснее телефона.

Второй день завершился просмотром документального фильма Олеси Овчинниковой «Съесть слона» про детей с синдромом Дауна, которые работают в инклюзивном театре.

«Мы поговорили о том, как с помощью искусства можно изменить отношение общества к людям с синдромом Дауна на более лояльное», - добавила Екатерина.

Третий день форума команда псковских студентов провела не менее продуктивно, чем предыдущие. Мария и Екатерина побывали на презентационной сессии «Технология профориентационных программ в детских лагерях как демонстрация внедрения нового подхода к профориентационной работе», а также стали участницами рабочей группы по созданию стратегии развития сферы отдыха детей и их оздоровления до 2030 года.

«На интерактивной сессии «Детский лагерь в цифровом пространстве» мы узнали, как создать и провести свой онлайн-лагерь в новых эпидемиологических условиях. Открыли много нового в сфере киберспорта и развития данной дисциплины на базе детского лагеря», - поделились участницы.

Финальной точкой форума стало торжественное закрытие, на котором выступила группа «IN2NATION». Вечер завершился праздничным салютом.

Студентки ПсковГУ отмечают, что форум «Большие Смыслы» стал для них не только образовательной площадкой, но и помог им сориентироваться в современных тенденциях развития детского отдыха в России.

«Мы смогли выстроить для себя понятную стратегию развития школы вожатых, а также внести свою лепту в формирование программы, по которой детский отдых будет развиваться до 2030 года», - резюмировали они.

Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Большие Смыслы – 2021» состоялся при поддержке Минпросвещения России.

В очном формате в форуме приняли участие 500 человек. В онлайн-формате к делегатам форума присоединились коллеги из всех регионов: вожатые, педагоги, методисты, родители, представители вузов и туристического сектора.

Главными темами форума, наряду с подведением итогов летней оздоровительной кампании 2021 года, стали формирование модели «умного отдыха» детей и внедрение воспитательного компонента в программы детского отдыха и оздоровления; обеспечение комплексной безопасности детского отдыха; формулирование новых подходов к кадровому обеспечению, развитию инфраструктуры отрасли; внедрение новых технологий в управленческую деятельность.