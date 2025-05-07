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Общество

Сроки завершения отопительного сезона изменились в Пскове

В Пскове снова снова перенесли завершение отопительного сезон – теперь на 15 мая. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Фото: ПАИ

Информация содержится в постановлении № 795 от 7 мая 2025 года о внесении изменений в постановление администрации Пскова от 24 апреля 2025 года № 716 «Об окончании отопительного сезона 2024–2025 годов». Ранее отопительный сезон продлевали в Пскове до 12 мая.

«Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий с 15 мая 2025 года; прекратить отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта по заявкам организаций, но не позднее 15 мая 2025 года», – говорится в тексте документа.

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