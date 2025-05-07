Цифровой проект «Бессмертный пушкинский полк» запустили в «Михайловском»

20:03, 07 мая 2025, ПАИ

Цифровой проект «Бессмертный пушкинский полк» к 80-летию Великой Победы стартовал сегодня, 7 мая, в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали ПАИ в службе информации музея, в сообществе уже опубликовано три поста, рассказывающих о потомках поэта – солдатах Великой Отечественной.

«Век за веком род Пушкиных служил Отечеству на военном поприще. В год 80-летия Победы мы вспоминаем о потомках поэта, которые продолжили семейную традицию и встали на защиту родной земли, как их далёкие предки», – отметили разработчики интернет-проекта в преамбуле к первому посту.

Открыл этот ряд Александр Данилевский – праправнук Пушкина и внучатый племянник Гоголя. В июле 1941 года вступил в народное ополчение, был назначен старшиной роты в отдельном артиллерийско-пулемётном батальоне Василеостровской дивизии – формирования, которое состояло из преподавателей и аспирантов разных факультетов университета. Во время блокады Александр Данилевский работал в санитарно-эпидемиологической лаборатории и занимался поиском профилактических средств и лекарств против туляремии. Благодаря его действиям удалось локализовать и ликвидировать эпидемию этой болезни на Ленинградском фронте. Закончил войну капитаном медицинской службы, был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», – рассказали в музее.

Также сегодня в сообществе размещён краткий рассказ о Марине Чалик, сестре Александра Данилевского, праправнучке Пушкина и внучатой племяннице Гоголя. Врач-фронтовик, в 1941 году она работала в госпитале в Иванове, потом заведовала отделением эвакогоспиталя на Калининском фронте. С частями 1-го Прибалтийского фронта Чалик (Данилевская) дошла до Кёнигсберга, а затем с госпиталем была направлена в места боевых действий Советско-японской войны. Награждена орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Третий сегодняшний герой «Бессмертного пушкинского полка» – Сергей Клименко, праправнук Пушкина. Летом 1941 года он служил командиром приборного отделения батареи 864-го зенитно-артиллерийского полка на огневых позициях в Москве, позднее участвовал в боях на Волоколамском и Ленинградском направлениях. В сентябре 1943 года был направлен на учёбу в Оренбургское училище зенитной артиллерии, по окончании которого уже офицером снова отправился на фронт. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Завтра, 8 мая, и послезавтра, в годовщину Победы, это «виртуальное шествие» будет продолжено, сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», отметив, что плакаты с фотографиями и именами потомков Пушкина – солдат Великой Отечественной также понесут участники реального шествия.

Напомним, что музейная акция «Бессмертный полк» назначена на 9 Мая. Колонна собирается в 08:30 на въезде в деревню Бугрово, у литературного отеля «Арина Р.», и пройдёт до Могилы Неизвестного Солдата в Михайловских рощах.

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