Подрядчики отчитались за реставрационные работы в Успенском соборе Святогорского монастыря в Пушкиногорье

19:34, 07 мая 2025, ПАИ

На выездном заседании комитета по охране культурного наследия Псковской области провели приёмку объекта, подписан акт проведенных работ с представителями заказчика АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», подрядчика, контролирующих организаций и пользователя. Об этом ПАИ сообщили АНО «Возрождение».

Масштабная реставрация собора проводилась впервые. Автор проекта реставрации Успенского собора XVI века – архитектор Е. Иванов. Рабочие выполнили полный перечень работ, предусмотренных проектом. Во время реставрации заменили конструкций кровельной системы и саму кровлю. Она выполнена из меди с последующим патинированием.

Специалисты произведели вычинку и замену разрушенного камня стен и фундаментов, штукатурные работы, заменили столярные заполнения. Они выполнены из аутентичных материалов, в соответствии с историческими аналогами.

Также масштабные работы производились по усилению северного и южного приделов собора. По проекту заменены балки перекрытий. Их длина достигает семь метров.

«Приведены в порядок кровля и главки куполов. Отреставрированы стены внутри и снаружи. Воссоздана кирпичная и бутовая кладка. Выполнено укрепление штукатурки. Удалена кафельная плитка с пола. Проведено понижение уровня пола до исторического. Сохранены древние плиты из шлифованного бута в алтарной части четверика. Устроены теплые полы с регулируемым подогревом во всем храме. Уложено керамогранитное покрытие с соблюдением цветового подбора. Замененные окна и двери выполнены по историческим аналогам», – перечислили список работ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Также устроено специальное помещение коллекторного узла. Рабочие разметили газовую котельную и провели инженерные коммуникации.

Эксперты подчеркнули, что все виды работ выполнены в соответствии с действующими правилами и нормами, материалы использовались в соответствии ГОСТами и рекомендациями производителя.

Отметим, собор построен в 1569 году, входит в состав ансамбля Святогорского монастыря, является центром и основой его объемно-пространственной композиции, доминирующей над остальной застройкой. Является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

Расположен на вершине древнего городища – Синичьей Горы, названной впоследствии Святой и давшей имя монастырю.

Собор состоит из центрального четверика и двух приделов, пристроенных в XVIII веке. Святогорский монастырь связан с именем поэта А. С. Пушкина. Живя в Михайловском, он приходил сюда на поклон могилам предков. Здесь и сам А.С. Пушкин был похоронен 6/18 февраля 1837.

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 года.