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Общество

Пять лет лишения свободы получил пскович за взятку налоговому инспектору и наезд на полицейского

Псковский городской суд Псковской области провозгласил приговор по уголовному делу псковича, который обвинялся в даче взятки в значительном размере налоговому инспектору УФНС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Кроме того, пскович применил насилие в отношении полицейского, осуществлявшего охрану места задержания на площади Ленина у здания ПсковГУ 19 апреля, – наехал на него на своей автомашине «Мерседес».

Суд признал псковича виновным по части 3 статьи 291 и части 2 статьи 318 УК РФ, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дорогостоящий автомобиль конфискован.

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