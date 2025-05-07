107-летие отмечает газета Себежского района «Призыв»

18:13, 07 мая 2025, ПАИ

107 лет исполнилось со дня основания газеты Себежского района «Призыв». Редакцию газеты поздравили администрация муниципалитета, жители района и все читатели.

Первый выпуск газеты вышел 7 мая 1918 года. За 107 лет газета прошла большой, насыщенный событиями путь. За свою историю газета по праву заслужила доверие и искреннюю любовь читателей.

«Желаем редакции ценить и беречь свою аудиторию, продолжать держать высокую профессиональную планку, сохранять и развивать лучшие традиции журналистики. Новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия всем ветеранам и сотрудникам редакции, читателям и друзьям газеты», – отметили в администрации.