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Общество

107-летие отмечает газета Себежского района «Призыв»

107 лет исполнилось со дня основания газеты Себежского района «Призыв». Редакцию газеты поздравили администрация муниципалитета, жители района и все читатели.

Фото: газета «Призыв»

Первый выпуск газеты вышел 7 мая 1918 года. За 107 лет газета прошла большой, насыщенный событиями путь. За свою историю газета по праву заслужила доверие и искреннюю любовь читателей.

«Желаем редакции ценить и беречь свою аудиторию, продолжать держать высокую профессиональную планку, сохранять и развивать лучшие традиции журналистики. Новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия всем ветеранам и сотрудникам редакции, читателям и друзьям газеты», – отметили в администрации.

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107-летие отмечает газета Себежского района «Призыв»


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