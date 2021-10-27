Андрей Турчак перестанет быть депутатом Псковского областного Собрания

15:17, 27 октября 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание досрочно прекратит полномочия депутата по единому избирательному округу Андрея Турчака. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению 27 октября.

В соответствии со статьей 4 Закона Псковской области от 16.05.2007 № 670-ОЗ полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются досрочно в случае письменного заявления парламентария о сложении своих полномочий. Андрей Турчак продолжит работу в Совете Федерации. Полномочия Турчака как депутата Псковского облсобрания будут прекращены в ходе сессии 28 октября.