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Политика

Андрей Турчак перестанет быть депутатом Псковского областного Собрания

 

Псковское областное Собрание досрочно прекратит полномочия депутата по единому избирательному округу Андрея Турчака. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению 27 октября.

В соответствии со статьей 4 Закона Псковской области от 16.05.2007 № 670-ОЗ полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются досрочно в случае письменного заявления парламентария о сложении своих полномочий. Андрей Турчак продолжит работу в Совете Федерации. Полномочия Турчака как депутата Псковского облсобрания будут прекращены в ходе сессии 28 октября.

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