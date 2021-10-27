Фракцию «Справедливой России – Патриоты – За правду» зарегистрируют в Псковском областном Собрании 28 октября

15:18, 27 октября 2021, ПАИ

Фракция политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» будет зарегистрирована в Псковском областном Собрании депутатов на сессии 28 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению 27 октября.

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрала на выборах 9,09%. По итогам выборов депутатов Псковского областного Собрания по партийным спискам «Единая Россия» получит 6 мандатов. Итого у единороссов с учетом победы кандидатов в 13 одномандатных округах в новом созыве регионального парламента будет 19 депутатских кресел. КПРФ получает 3 мандата. «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко» – по одному.