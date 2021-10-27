Юным псковичам предлагают написать о любви к своей малой родине

16:07, 27 октября 2021, ПАИ

Областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает псковичей 7-24 лет к участию в ХХ конкурсе «Малая родина – центр Земли», который проводится в рамках регионального долгосрочного проекта «Сумка почтальона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Друзья, расскажите о своей малой родине, напишите о том, что нового и интересного появилось и произошло в вашем городе, селе, поселке. Каким бы вы хотели видеть свой край в будущем. Мы ждем рассказов, стихов, эссе и размышлений», - обратились специалисты библиотеки к юным псковичам.

Конкурс проводится при поддержке комитета по культуре Псковской области и муниципальных библиотек региона. Прием творческих работ продлится до 31 марта 2022 года.

С положением и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте библиотеки. Обо всех актуальных конкурсах и проектах для детей и юношества библиотеки имени Каверина можно узнать здесь.