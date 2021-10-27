Завершился первый этап конкурса по определению главы администрации Пскова

16:40, 27 октября 2021, ПАИ

Конкурсная комиссия по определению главы администрации Пскова завершила проведение первого этапа конкурса – собеседование с кандидатами. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Кандидаты оцениваются по балльной системе. Максимальное число баллов, которое может набрать каждый кандидат, – 30.

По результатам первого этапа исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин набрал 30 баллов, а первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Сергей Родинов – 19.

Второй этап конкурса пройдет на сессии Псковской городской Думы 29 октября. Депутаты тайным голосованием определят победителя конкурса.

Ранее сообщалось, что депутаты гордумы выберут главу администрации Пскова из двух кандидатов.