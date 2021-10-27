Переселенцам из аварийного жилья в Псковской области хотят дать право выбрать квартиру большей площади

16:54, 27 октября 2021, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в статью 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Докладчик по вопросу, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» в ЖК РФ внесены изменения, регулирующие полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки и его реализации, в том числе по обеспечению жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки.

Для реализации положений статьи 32.1 ЖК РФ на территории области проектом Закона предусматривается отнесение полномочий по установлению порядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки к полномочиям органов исполнительной власти области.

Предполагается, что порядок приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки будет принят администрацией области.

«Необходимо людям дать право выбора», - уверен Сергей Грахов. Он отметил, что инициатива полезная, и попросил ее поддержать. По его словам, этот опыт работает в других регионах, он в том числе помогает обновлять территории и развивать их.

Представитель по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов заметил, что у многих людей нет денежных средств, и при переселении может возникнуть ситуация, когда инвестор построил многоэтажный дом и может не оказаться фонда нужного метража в достаточном количестве.

Сергей Грахов уточнил, что в таком случае человеку будут подыскивать квартиру нового метража, а если не находят — то выбирают близкую по метражу, гражданам в таком случае ничего доплачивать не нужно.

Законопроект предложено принять в двух чтениях.