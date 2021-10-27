Юрий Сорокин передал в ДК Писковичей теннисный стол

18:46, 27 октября 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России», региональный координатор партийного проекта «‎Детский спорт» Юрий Сорокин передал стол для игры в настольный теннис в Писковичский дом культуры. О этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении «Единой России».

«Здесь проходит множество мероприятий художественной самодеятельности для взрослых и детей, в их числе: творческие конкурсы и концерты, мастер-классы и квесты. Чтобы сделать досуг жителей еще разнообразнее, руководство ДК обратилось ко мне с просьбой помочь с приобретением теннисного стола. Я поддержал эту инициативу, и теперь жители волости смогут заниматься не только творчеством, но и приобщаться к спорту», – пояснил Юрий Сорокин.

«Мы очень благодарны Юрию Юрьевичу за такой подарок! Это не просто теннисный стол, это возможность организации досуга детей и взрослых. Возможность оторваться от гаджетов! А это очень важно в наше время», – поделилась художественный руководитель Дома культуры Татьяна Иванова.

Напомним, ранее Юрий Сорокин передал 16 комплектов новых теннисных столов в учебные заведения Пскова, а также передал спортивное оборудование в Нееловский дом культуры.