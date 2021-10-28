Россия приостановит ввоз турецких мандаринов с 29 октября

08:20, 28 октября 2021, ПАИ

С 29 октября Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор приостановил ввоз указанной продукции на территорию России до особого распоряжения. Федеральная таможенная служба проинформирована о приостановлении ввоза указанной продукции.

Ситуация находится на строгом контроле ведомства.