Великолучанин получил условный срок за приобретение и хранение наркотиков

09:04, 28 октября 2021, ПАИ

34-летний великолучанин получил условный срок за приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В середине августа мужчина заказал в интернете наркотики на сумму 4000 рублей. После оплаты по реквизитам он получил географические координаты и фотографию с местом «закладки», где находились наркотики общей массой 1,841 грамма. Запрещённое вещество он поместил в своё нижнее белье и хранил до момента изъятия.

Мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.