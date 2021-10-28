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Общество

В России может появиться первая Covid-free зона

Республика Крым может стать первой Covid-free территорией после введения в регионе экспресс-тестов на коронавирус собственного производства, сообщает ТАСС.

Инвестиционное соглашение о запуске пилотного производства в регионе уже подписано. Крым станет первым регионом, в котором начнут производить российские тесты для выявления инфекционных заболеваний, их точность будет составлять 98%.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после того, как производство экспресс-тестов будет запущено, тестирование введут по всему региону. Его планируют использовать в аэропортах, гостиницах и при въезде в регион во время туристического сезона в 2022 году.

​«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой Covid-free территорией», — отметил директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона. 

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