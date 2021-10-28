Досуг с пользой: «Юный техник» открывает новые направления занятий

12:38, 28 октября 2021, ПАИ

Досуговый центр «Юный техник» работает в Пскове уже более 5 лет. Как возникла идея создания центра, чему могут научиться дети и какие новые направления работы появились, рассказали директор центра «Юный техник» Алексей Гиацинтов и руководитель проектов и педагог Владимир Колпаков.

Идея создания центра зародилась еще в 2010 году. «Для создания такого центра нужна была команда единомышленников и финансовые вложения, поскольку материальная база у центра дорогостоящая. Я понимал, что нужно искать людей с горящими глазами, которые могли бы заниматься центром с полной самоотдачей и развивать его. На это мне понадобилось 5 лет», - рассказал Алексей Гиацинтов.

Когда центр открылся в 2015 году, было сразу запущено сразу несколько направлений работы: роботостроение, занимательная физика и авиамоделирование. Создатели решили не концентрироваться чем-то одном, чтобы посмотреть за динамикой развития - какая будет посещаемость, как будут реагировать дети.

Руководитель проектов и педагог досугового центра «Юный техник» Владимир Колпаков рассказал, что на сегодняшний день в учреждении работают 8 направлений для детей от 5,5 лет и старше. Обучение начинают с базовых робототехнических наборов «LEGO WEDO», «WEDO 2.0», благодаря которым дети учатся основам программирования и конструирования.

«Обучающиеся собирают простые модели и заставляют их двигаться, реагировать на датчики, чтобы было понимание основ робототехники, как это может пригодиться и как работает», - добавил Владимир Колпаков.

С 8-9 лет уже есть возможность работать по более сложному направлению «LEGO-физика», которое позволяет изучить практически четверть школьной физики с помощью наборов лего.

Затем ребята переходят на направление EV3, и здесь уже все знания, полученные на предыдущих направлениях, они используют, чтобы собирать роботов и программировать их в более серьезном варианте, а также участвуют в полноценных соревнованиях.

Ребята постарше работают уже с микроконтроллерами, Arduino, полноценно программируют и собирают схемы.

В центре представлено также направление «Моделирование». Педагог на лазерном станке готовит заготовки, а ребенок их «доводит до ума». На занятиях ребята делают самолеты, пистолеты и автоматы, которые стреляют резинками, а девочки – еще и мебель для кукол.

«В этом году благодаря фонду президентских грантов открыто направление «Пилот квадрокоптера», где ребята сами собирают квадрокоптеры, настраивают и учатся летать. И сейчас на средства выигранного областного гранта планируем открывать еще направление «Юный программист» для самых маленьких программистов в возрасте 3-5 лет», - поделился Владимир Колпаков.

Кроме того, центр реализует проект «Небо зовет», в рамках которого представители «Юного техника» выезжают в школы с мобильным планетарием для сеансов астрономического кино и лекций по астрономии, а также проводят астрономический форум и астрономические наблюдения, к которым может присоединиться любой желающий. А в рамках проекта «Безопасный город – детям» представители центра вместе с сотрудниками ГИБДД и с центром «Наставник» проводят для школьников мероприятия для повышения безопасности детей на дорогах.

Как отмечают в центре, во многие проекты пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Часть задуманного пришлось перенести и отложить, а от чего-то и вовсе отказаться.

«Но мы стараемся, мы держимся. Подали заявку на еще один президентский грант – на расширение проекта «Небо зовет». В нем будут задействованы Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Петрозаводск – много регионов мы планируем объединить по астрономии. Не стоим на месте, работаем и надеемся, что будем работать еще долго» - говорит Владимир Колпаков.

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».