Псковский драмтеатр выступит на двух фестивалях в Москве

13:32, 28 октября 2021, ПАИ

Спектакли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в конце октября – начале ноября участвуют в двух престижных театральных фестивалях в Москве – «Уроки режиссуры» и «Территория.Kids», сообщили в пресс-службе театра.

31 октября псковская труппа представит беби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» режиссера Александры Ловянниковой на международном детском фестивале современного искусства «Территория.Kids». Спектакль дважды покажут на площадке образовательного центра ММОМА.

1 ноября в рамках V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» Псковский театр драмы представит спектакль Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина». Показ пройдет в 19:00 на сцене Московского театра юного зрителя.

«Территория» – международный фестиваль-школа современного искусства, который объединяет в своей программе проекты, созданные признанными художниками со всего мира, и открывает новые имена. В этом году он пройдет в 16-й раз, а детский фестиваль «Территория.Kids» состоится впервые. В программе фестиваля: театральная компания Wang Ramirez (Франция), Театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург), «Театр предмета» (Москва), Российский академический Молодежный театр (Москва), Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова и другие.

В этом сезоне Псковский театр драмы уже выступил в рамках офф-программы Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» со спектаклями «Свидетельские показания» Семена Серзина и «Дни Победы» Веры Поповой. В 2021 году Псковский театр драмы рассчитывает на зарубежные и другие межрегиональные гастроли.

Для псковских зрителей театр возобновит работу 9 ноября, представив премьеру спектакля «Сережа очень тупой» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Напомним, учреждения культуры региона закрыли для зрителей с 30 октября по 7 ноября.