Предприятия в Дедовичском и Новоржевском районах ввезли партию гороха и пшеницы с нарушениями

14:01, 28 октября 2021, ПАИ

В конце сентября 2021 года государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении контроля за поступающей подкарантинной продукцией на территорию Псковской области выявлены нарушения требований законодательства в области карантина растений.

В адреса юридических лиц, расположенных в Дедовичском и Новоржевском районах, поступили 39 тонн семян озимой пшеницы и 20 тонн фуражного гороха. Владельцы продукции своевременно не известили управление Россельхознадзора о доставке пшеницы и гороха, тем самым нарушив требования статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206 «О карантине растений». Кроме того, согласно данным ФГИС, «Аргус-Фито» не погасила карантинные сертификаты в течение одного дня с момента доставки продукции.

Ранее юрлицам ведомство выдало предостережения о недопустимости нарушения указанных требований законодательства. Однако аналогичные нарушения компания повторно допустила. Хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ в виде наложения штрафа.