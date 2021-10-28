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Общество

Определены председатели трёх комиссий Псковского областного Собрания

Депутатский корпус постановлением сессии утвердил руководителей и ставы трех постоянно действующих комиссий Псковского областного Собрания депутатов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вновь возглавит вице-спикер Юрий Сорокин – эту должность он занимал в 6-м созыве Собрания депутатов. В состав комиссии вошли представители всех политических фракций – девять депутатов.

Вице-спикер Виктор Остренко стал председателем комиссии по вопросам депутатской деятельности и Регламенту. В её состав вошли шесть единороссов и по одному представителю КПРФ, ЛДПР, партий «Новые люди» и «Яблоко».

Из 10 парламентариев будет состоять и комиссия Псковского областного Собрания депутатов по противодействию коррупции. Председателем комиссии избран вице-спикер Армен Мнацаканян.

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