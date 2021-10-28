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Политика

Псковские депутаты поддержали инициативу сенаторов об изменении требований к установке видеокамер

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части уточнения порядка привлечения граждан к административной ответственности в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами стали предметом рассмотрения на сессии регионального парламента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект, позицию по которому высказали депутаты областного Собрания, подготовили сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Руковишникова.

Законодатели предлагают навести порядок при расстановке камер на дорогах и сделать более прозрачной процедуру выставления штрафов за нарушение ПДД. Сейчас на законодательном уровне не прописаны чёткие требования к местам установки средств автоматической фиксации – на практике  камеры устанавливаются на основании анализа аварийности на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По предложению сенаторов, в КоАП должно появиться положение, по которому требования к работающим в автоматическом режиме камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством РФ. Также кабмин наделяется полномочиями по установлению порядка применения этих комплексов для фиксации правонарушений, порядка обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях. В случае, если установленные требования размещения камер будут нарушены, штрафы с этих комплексов выносится не будут.

Депутаты регионального парламента большинством голосов приняли постановление Собрания в поддержку законодательной инициативы сенаторов. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе в первом чтении намечено на декабрь.

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