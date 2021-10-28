Псковичей приглашают вступить в мобилизационный резерв

15:03, 28 октября 2021, ПАИ

Военные комиссариаты муниципальных образований Псковской области приглашают граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Работа ведется в соответствии с указом президента России от 17 июля 2015 года № 370. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном комиссариате Псковской области.

Кандидатам будет предложено заключить контракт на три года, в рамках которого предусмотрены военные сборы и тренировочные занятия в мирное время, а в военное – решение задач по прямому назначению.

В качестве кандидатов приглашаются граждане, которые соответствуют следующим критериям: образование не ниже основного общего, годные к военной службе или годные к военной службе с незначительными ограничениями. Также претенденты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет, младшие офицеры – до 52 лет, старшие офицеры – до 57 лет. Гражданин не может считаться кандидатом, если он отбывал наказание в виде лишения свободы, подвергался административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ, а также, если в отношении претендента был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание, ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Участие в мобилизационном людском резерве предполагает возможность получить ряд социальных гарантий и льгот: денежное довольствие, медицинское и продовольственное обеспечение, обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета, бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в резерве, бесплатный проезд к месту проведения военных сборов. Резервистам будет доступно жилищное обеспечение, а также дополнительные льготы, гарантии и компенсации при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

В ходе программы обучения по военно-учетным специальностям предусмотрены теоретический курс занятий, упражнения на тренажерах, курс практического вождения на технике и курс экстремального вождения, выполнение практических стрельб, а также участие в военных парадах.

Гражданам, которые желают заключить контракт, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление о приеме на службу в резерве. Далее претендентам будет предложено выполнить тесты на профессиональную пригодность, пройти медицинскую комиссию, а также сдать нормативы по физической подготовке. В заключении участники программы получат в военном комиссариате предписание, после чего им предстоит прибыть в часть для заключения контракта.

Получить дополнительную информацию о проекте можно в военных комиссариатах муниципальных образований по месту жительства граждан (по месту воинского учета).