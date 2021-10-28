Мужчину госпитализировали после падения с мотоцикла в Псковском районе

15:58, 28 октября 2021, ПАИ

22-летнего молодого человека госпитализировали после падения с мотоцикла в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Происшествие случилось на мототрассе в Ваулиных Горах. Молодой человек ехал на мотоцикле на большой скорости и упал с него.

Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы на жёстких щитах транспортировали мужчину к машине скорой помощи, так как возможности подъехать к пострадавшему не было.

Медицинскую помощь молодому человеку оказали на месте, после чего его госпитализировали с тяжёлыми травмами.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.