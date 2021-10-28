Пассажир автомобиля пострадал в ДТП в Куньинском районе

15:49, 28 октября 2021, ПАИ

Пассажир автомобиля Renault Duster пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Куньинском районе, сообщает корреспондент газеты Куньинского района «Пламя».

ДТП произошло на трассе М-9, недалеко от деревни Ущицы. Столкнулись два автомобиля.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Audi, выезжая со стороны деревни Мокрики, не уступил дорогу автомобилю Renault Duster, двигающемуся в сторону Куньи. В результате ДТП пассажир Renault получил лёгкие ушибы. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.