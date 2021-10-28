На 4,4% выросло промышленное производство в Псковской области за 9 месяцев

16:38, 28 октября 2021, ПАИ

В сентябре 2021 года промышленное производство сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. В целом, за 9 месяцев 2021 года зафиксирован прирост на 4,4% в сравнении с январем – сентябрем 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Увеличение объемов по сравнению с январем - сентябрем 2020 года отмечено во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,7%, обрабатывающие производства – на 1,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 24,1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 23,4%.

Производства, показавшие в январе - сентябре 2021 года значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- ремонт и монтаж машин и оборудования (+39,0%),

- производство кожи и изделий из кожи (+30,2%),

- производство химических веществ и химических продуктов (+ 29,7%),

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+26,2%).

Производства, больше других снизившие объемы по сравнению с январем - сентябрем 2020 года:

- производство резиновых и пластмассовых изделий (- 14,2%),

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (- 9,4%).