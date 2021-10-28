Елена Бибикова приняла участие в V научно-практической конференции «Разумовские чтения»

17:18, 28 октября 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова в режиме видео-конференц-связи приняла участие в V научно-практической конференции «Разумовские чтения», которая состоялась в рамках Сибирского международного форума в Алтайском крае. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Сенатор отметила, что в плане мероприятий второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», направленной на продление активного долголетия, особая роль отводится развитию в субъектах РФ социального туризма.

«Социальный туризм как форма активного здорового долголетия, помогающий найти друзей и единомышленников, прервать круг одиночества и однообразия является мощным психоэмоциональным, интеллектуальным фактором, продлевающим жизнь пожилых людей, - подчеркнула сенатор. - Специалисты обращают внимание, что экскурсии, туристические поездки оказывают большое влияние на оздоровление людей старшего поколения, дают возможность установить разнообразные контакты, так необходимые пожилому человеку».

Как отметила Елена Бибикова, во многих регионах разрабатываются экскурсионные и туристические маршруты для пожилых, и привела в пример проект Псковского регионального союза пенсионеров, который реализуется за счет средств Фонда президентских грантов. Более 1000 пожилых жителей Псковской области побывали на экскурсиях в Пушкинских Горах, в Печорском районе, в Острове и Себеже. В Псковском университете третьего возраста организована Школа экскурсоводов, которая дает возможность приобщения к истории и культуре родного края и участия в разработке программ культурно-познавательных туров по Псковскому краю.

Елена Бибикова также отметила, что пандемия, к сожалению, внесла коррективы. Получили развитие онлайн-программы и культурно-познавательные туры, когда, не выходя из дома, пожилой человек может побывать в различных странах и городах, в музеях и на выставках. Однако, сенатор подчеркнула, это не может заменить живое человеческое общение, новые знакомства, дружбу, свободу движения и выбора, и выразила надежду, что эти непростые времена непременно пройдут и наши радости, в том числе и радость от хорошего путешествия, экскурсии, новой выставки, вернутся в нашу жизнь.

Кроме того, в ходе мероприятия Елена Бибикова обратила внимание участников встречи на широкие перспективы работы в сфере социального туризма для старшего поколения с учетом, что данная деятельность в соответствии со стратегией проводится в субъектах страны не только с привлечением бюджетных и внебюджетных средств, но и в рамках программ по оказанию государственной социальной помощи, президентских грантов, а также средств работодателей.