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Центр туризма и творческих индустрий Пскова номинирован на «Народное признание - 2021»

Центр туризма и творческих индустрий Пскова номинирован на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Открытие». Заявку прислала псковичка Татьяна Васильева.

Она рассказала, что центр расположился в отреставрированном доме Беклешова на улице Георгиевской, 4. «Отличное месторасположение, уютное здание, доброжелательное коллектив. Можно получить информацию о Пскове, области, мероприятиях, экскурсиях, взять рекламные буклеты», - говорится в заявке. Также в центре туризма можно посетить выставки и творческие мастер-классы. «Были с друзьями неоднократно в центре и остались с приятным впечатлением. Всё достойно!» - добавила псковичка.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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