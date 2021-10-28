1,7 млн рублей направят на завершение строительства детсада на улице Коммунальной в Пскове

17:52, 28 октября 2021, ПАИ

1,7 млн рублей направят на завершение строительства детсада на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Одним из ключевых вопросов очередной, 58-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая пройдёт 29 октября, станет внесение изменений в бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

За счёт дотации, выделенной за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, в бюджет Пскова дополнительно поступит 2 млн рублей. Большую часть средств – 1,7 млн рублей –направят на завершение строительства детского сада на улице Коммунальной, 56.

Отметим, дошкольное учреждение на 120 мест возводится в рамках национального проекта «Демография». Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на декабрь. Заказчиком работ выступает Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Работы выполняет подрядная организация ООО «Стройсистема».