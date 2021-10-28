«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Медики рассказали о борьбе с COVID-19

19:22, 28 октября 2021, ПАИ

Кто сейчас наиболее подвержен заражению коронавирусной инфекцией? Почему врачи не рекомендуют ездить в соседние регионы? Что взяли на вооружение в работу медики из Башкирии у псковских коллег? Об этом в новом выпуске программы от 28 октября.