«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Медики рассказали о борьбе с COVID-19
Кто сейчас наиболее подвержен заражению коронавирусной инфекцией? Почему врачи не рекомендуют ездить в соседние регионы? Что взяли на вооружение в работу медики из Башкирии у псковских коллег? Об этом в новом выпуске программы от 28 октября.
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