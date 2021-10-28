Нестабильную работу сервиса отметили пользователи Youtube

23:38, 28 октября 2021, ПАИ

Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе Youtube, следует из данных Downdetector.

О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. Также зафиксированы жалобы из России.