Нестабильную работу сервиса отметили пользователи Youtube
Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе Youtube, следует из данных Downdetector.
О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. Также зафиксированы жалобы из России.
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