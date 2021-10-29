Два человека погибли при пожаре в Порховском районе

08:22, 29 октября 2021, ПАИ

Два человека погибли при пожаре в Порховском районе, сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Возгорание случилось около 1:00 29 октября в одном из домов в деревне Раково. На место происшествия прибыли два пожарных расчёта СПЧ-25. После локализации пожара в доме были обнаружены тела 82-летней женщины и 63-летнего мужчины.

По предварительной информации, накануне проживающие в доме употребляли спиртное. Причина возгорания уточняется.