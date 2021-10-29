ПАИ проведёт прямую трансляцию 58-й сессии Псковской гордумы
Псковское агентство информации проведёт прямую трансляцию очередной 58-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 29 октября.
Мероприятие пройдет в онлайн-режиме в связи с предписанием главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука. Причиной такого решения стало резкое ухудшение эпидемиологической обстановке в Пскове.
Вопрос о выборе главы администрации города будет перенесен на следующую сессию городской Думы: голосование по нему должно быть тайным, а для этого требуется очное присутствие депутатов.
Одним из ключевых вопросов 58-ой сессии станет внесение изменений в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Также депутаты рассмотрят ряд имущественных вопросов, согласуют назначения на должности руководителей муниципальных учреждений, награждение почетными грамотами. Всего в повестке значатся 29 вопросов.
Начало трансляции — в 10:00. Посмотреть её можно будет на сайте ПАИ, YouTube-канале агентства и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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