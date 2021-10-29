Началась 58-я сессия Псковской городской Думы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Началась 58-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Сессия 29 октября проходит в онлайн-режиме в связи с предписанием Роспотребнадзора. Вопрос о выборе главы администрации города будет перенесен на следующую сессию городской Думы из-за необходимости проведения тайного голосования.
На очередной 58-ой сессии депутаты внесут изменения в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, рассмотрят ряд имущественных вопросов и согласуют назначения на должности руководителей муниципальных учреждений. Также будет решен вопрос о награждении почетными грамотами. Всего в повестке значатся 29 вопросов.
Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ПАИ, YouTube-канале агентства и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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