Генерал-майор ВДВ покончил с собой в Подмосковье

11:52, 29 октября 2021, ПАИ

Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством в подмосковной Ивантеевке, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время», - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет проводит проверку.

В 1990-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.