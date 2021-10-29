Госархив опубликовал документ о национальном составе населения Пскова конца XIX века

13:42, 29 октября 2021, ПАИ

Госархив Псковской области в своем Instagram-аккаунте опубликовал документ о национальном составе населения Пскова конца XIX века.

«Рапорт псковского полицмейстера псковскому губернатору К. И. Пащенко о количестве жителей Пскова по национальному составу» датирован маем 1896 года. В нем содержатся сведения о национальном составе населения Пскова. Среди них белорусы, евреи, немцы, поляки, татары, цыгане, латыши, эстонцы.

Ещё один документ предоставляет данные по итогам переписи 2010 года. Тогда в Псковской области проживали эстонцы, белорусы и латыши, но переписчики также зафиксировали проживание трёх китайцев, одного японца и одного испанца.

Напомним, с 15 октября по 14 ноября в России проходит Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может принять в ней участие одним из трех способов: ответив на вопросы на портале госуслуг, дождавшись переписчика дома или сходив на стационарный участок или в МФЦ. Узнать переписчика можно по уникальной накидке с логотипом переписи или попросив у него официальное удостоверение. Результаты переписи обнародуют в электронном виде в конце 2022 года на официальном сайте Росстата.

Также госархив напомнил о международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет с 3 по 7 ноября под лозунгом «Народов много — страна одна!».