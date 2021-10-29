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Культура

Иллюстраторов приглашают на конкурс «Чернильница» в Пскове

Участники XI городского конкурса «Чернильница» в Пскове могут присылать не только стихотворения и прозу собственного сочинения, но и иллюстрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Молодым иллюстраторам для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку с тремя прикреплёнными работами, для того чтобы оргкомитет при первичном отборе мог оценить стилистику, в которой создает свои работы участник.

После первичного отбора будет выбрано минимум 3 иллюстратора, которые за неделю должны будут создать не менее двух иллюстраций для нового сборника «Чернильница 2021». Именно эти работы будут претендовать на призовые места в номинации «Лучший иллюстратор».

Подать заявку и свои творческие работы необходимо до 31 октября на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса и своей фамилии и инициалов. Возрастное ограничение от 14 до 35 лет. Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в Положении. Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия в соцсети VK.

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