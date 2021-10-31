Щучьи рекорды на Чудском озере

10:34, 31 октября 2021, ПАИ

Наконец-то! Осенняя рыбалка на Чудском озере – во всей красе. Ни одного октябрьского дня в нашей компании не обошлось без хорошего улова.

Щука объявилась

Прошлая рыбалка вдохновила (ссылка на предыдущую статью) не только меня, но и многих моих товарищей, а потому мы опять приехали на берег Раскопельского залива ещё в более широкой компании. Не одни мы испытывали острую жажду встречи с настоящим чудским окунем. У «лесопилки», что возле деревни Подлипье, ещё сумерки, но уже десятка полтора автомобилей. Рыбаки, как муравьи, по-деловому суетятся, готовя к выходу в «море» свои лодки и моторы. Берег для спуска лодок здесь узкий, рыболовы друг друга подгоняют, мол, убирай быстрей свою «посудину», чай, не один на берегу. Но эта суета ожидаемая и приятная в предвкушении рыболовного процесса, знакомая всем, кто хоть раз в этом месте оказывался. И даже если кто-то создавал проблему с очередью, то ни ругани, ни скандалов я здесь никогда не слышал – рыболовное братство терпеливо, а чаще с шутками-прибаутками ожидает и даже помогает освободить место «у пирса». А заодно многие неожиданно узнают друг-друга - в городе годами не пересекаются, а здесь – «здрасьте-пожалуйста». Ну и, конечно, обмениваются последними известиями с просторов Чудского озера. Хорошими вестями делились в это утро рыбаки – кто три дня назад великолепно отрыбачил, у кого-то знакомый вчера крупным окунем обловился. Меня же согрел рассказ известного псковского рыболова Михаила Богданова. Вместе с ним два дня назад в озеро впервые выходили его знакомые. Но с окунем у тех дело не заладилось и часа через три они вернулись в залив, чтобы попытать счастья на щуке. Удивительно, но удача им улыбнулось во всю ширь острозубой пасти. И не одной пастью, а сразу тремя: 3800 г, 3100 г и 1800 г – великолепный дебют. Вспомнив и нашу более чем трёхкилограммовую щуку трёхдневной давности, и рассказы соседей, можно было делать смелый вывод – щука в заливе объявилась.

Как на чёрных камнях

Но отправились сначала всё же за окунем – уж очень соблазнительной была погода и выходу в озеро ничего не мешало. Да ещё подстёгивал приближающийся запрет на пользование лодочными моторами в прибрежной километровой зоне, наступающий с 20 октября – после этой даты выйти в Чудо-озеро будет проблематично. Нам, рыболовам, погода нравилась, а окуню, почему-то, нет. Потратили около четырёх часов на поиски, сменили несколько «окунёвых» мест, но кроме мелкого и очень редко клюющего окунька так ничего и не нашли. Со Стасом, моим постоянным напарником в лодке, решили с окунем закончить и вернуться в залив, глядишь, и нам со щукой повезёт. Договорились с товарищами встретиться на берегу в 15 часов.

Вернулись. Но щуки в заливе словно и не было никогда – ни тебе ударов, ни щелчков, ни даже мало-мальских касаний. Два часа бесполезного ползания по самым перспективным местам. Ноль. И тут, около 15:30, когда уже надо было думать о возвращении на берег, подойдя который раз к «камням», одновременно и у нас, притом сразу на два спиннинга, и у знакомого, рыбачившего в двадцати метрах, попались толстенькие килограммовые щучки. Удивительный факт. Словно кто-то выстрелом из стартового пистолета дал сигнал-разрешение на атаку. У нас на такие ситуации свой термин имеется – «включили рубильник». Много разговоров среди рыболовов о «выходах щуки» и они не без оснований, это когда хищница ни с того ни сего вдруг начинает активно клевать и ловиться. И такое продолжается, когда как, от тридцати минут до пары часов. Рыболовы спортсмены, готовясь к соревнованиям по ловле хищника, на тренировках делают записи, даже составляют графики выходов хищника и что примечательно – для щуки это одно время, для судака другое, для окуня третье, то есть время «выходов» не совпадает.

Вслед за первыми щуками мы почти сразу поймали ещё по две зубастых хищницы, одна из которых была не менее полутора килограммов весом. А на часах: 14:45. Пора на берег. А так не хочется, ведь клёв в самом разгаре. Позвонили товарищам и спасибо им за понимание: «Ну, раз такое дело – ловите, радуйтесь». И мы радовались. Клевало, как на «чёрных камнях» (помните фразу из фильма «Бриллиантовая рука»), много отпускали, размер был маловат, но попадались и солидные «полторашки».

Что не рыбалка, то трофей!

Очередную поклёвку мой товарищ оценил, как «тащу полторашку». Стас крутил катушку и продолжал комментировать: «Нет, меньше, килушка». Рыбу ещё не видно, но по ощущениям всегда можно определить, каков её примерный размер. Но когда он подтянул рыбину к лодке, то его оценка стала кардинально меняться: «Михалыч, да там кто-то солидный, давай помогай». Я завёл подсачек в воду и стал ожидать – кого же принимать? «Хорошая идёт, хорошая!» - азартно и радостно продолжал напрягать мои нервы Стас. И тут всплывает рядом с лодкой совсем не «полторашка», а щука раза в три крупнее. Всплыла ровно напротив выставленного подсачека. Мы её чуть не упустили. Только она появилась на поверхности, как тут же нырнула под лодку, увлекая за собой и спиннинг товарища. А спиннинг в этот момент был в аккурат над подсачеком – не успел бы я его убрать, буквально выдернуть из-под спиннинга, не миновать бы поломки удилища и… «до свидания» трофей. Дважды «бревно» всплывало и вновь уходило под лодку. И лишь с третьего раза, с трудом поместив её в подсак, мы затащили щуку в лодку. «Ну, Стас! Ну, молодец! На второй к ряду рыбалке ловишь трофейную щуку», - нахваливал я своего напарника. А ведь я не верил, что у него может такое в ближайшее время повториться. На прошлой рыбалке, когда он выудил щуку весом 3 кг 200 г, я его поздравил и произнёс: «Ну теперь жди - очередной трофей тебе улыбнётся года через три-четыре. Или ты думаешь, что такое на каждой рыбалке возможно?». Оказывается, возможно!

После поимки зубастой толстушки, клёв как-то быстро затих и ровно в 16 часов мы были на берегу. Поблагодарили товарищей за незапланированное ожидание. Кстати, окуня, они всё же подловили. Ежели бы не их терпение – не видать бы Стасу сегодняшнего триумфа. Взвесили – 3 кг 800 г. Отличный экземпляр. Отличный рыболов мой напарник Станислав Тарасович.

Дикие кабаны? Нет – это быки.

Раз такие щучьи дела творятся в Раскопельском заливе, то через пару дней мы вновь оказались на его берегу. На этот раз из нас никто в озеро за окунем не собирался. Да и погода была на пределе – в заливе рыбачить ещё можно, а озеро раскачалось довольно серьёзно. Несмотря на крепкий ветер, некоторые рыболовы всё равно ходили в «море». Но и в озере в этот день с уловом оказалось слабенько, и залив не радовал. Щучка попадалась редко и мелкая. И у Мды мы побывали, и у Пыпно, и у «камней» - везде одинаково плохо.

Долго и бестолково ходили по заливу от места к месту. Тишина! Никто нашими воблерами не интересовался. Ну, что же, подождём «выхода», по нашему расписанию это с 15 до 16 часов. А пока выберемся на берег, разомнём ноги, да не спеша перекусим, как раз время обеденное. Ровно час, с 13 до 14, мы провели на острове без названия. Да и он, скорее, полуостров - когда-то мы на автомобилях из Спицино (деревня на южном берегу Чудского озера – прим. авт.) проезжали по нему беспрепятственно до самого Жирогла.

Погуляли по острову - и в один конец прошли, и в другой, остров небольшой – метров триста длинной. На западной его оконечности увидели интересную картину – небольшой песчаный холм, ещё недавно поросший серебристым мхом, оказался весь изрыт, истоптан, взъерошен - весь мох был перевёрнут вверх «ногами». Интересно, кто это мог сделать? И тут же рядом ярко выраженная тропинка, тоннелем уходящая в камыши, проложенная немалым стадом неизвестных животных. По ней они пришли и ушли, следы свежие – утренние или ночные. Кабаны? Может быть. На самой верхушке холма лежало надломленное почти трёхметровое можжевеловое деревце. В полуметре от корня кора можжевельника была стёсана чем-то и кем-то. Нет, это не кабаны. А может кто-то рогами всё это стесал? Следопыты из нас не самые опытные и только по этим признакам определить виноватых мы не смогли. Постояли, посудили и направились к лодке. Но лишь отошли от холма на пять метров, как сразу и поняли, кто это был. Косули и их рогатые спутники! Рядом было несколько кучек «орешков» и уж их то мы ни с чьим другим помётом не спутаем. А на холме что, битва была? Вполне вероятно, ведь в октябре гон у диких коз. И быки (самцы) в этот период отстаивают свои права на обладание стадом. Интересно было бы поприсутствовать при этой сцене.

Глазам не поверил, думал – не вытащу…

Пока мы разминали ноги да рассматривали косульи «орешки», Сергей Николаевич, наш старший товарищ, продолжал рыбачить. Подойдя к нему после перерыва, мы с удивлением узнали, что к единственной дообеденной щучке в его улове прибавилось целых шесть и две из них очень даже солидные. Вот так, получается, один «выход» мы с товарищем успешно прогуляли. Немного расстроились, не угадали с антрактом. Но есть надежда на другой «щучий час»– с 15 до 16 часов. Ждали мы его, ждали, не выпуская румпеля и спиннингов из рук, но так и не дождались. И в начале пятого удалились на берег. А там нас ожидал ещё один удар (шутка, конечно). Оказывается, в 12:30 Александр, ещё один товарищ из нашей компании, выудил настоящего чудского «крокодила» весом ровно в пять килограммов. «Рыбалка в этот день начиналась не очень весело – рассказал нам Александр. – С утра вообще клёва не было, так и кружили по щучьим местам без особой надежды. А с 13 часов – как прорвало. И Вениамин поймал несколько щучек, мы с ним в одной лодке рыбачили, и я выудил две или три околокилограммовых хищницы. А потом, как бабахнет - мощнейший удар последовал на мой спиннинг. Я думал, что такую рыбину и не вытащу. Но снасти надёжные оказались и минут через пять у лодки всплыла огромная щука - таких чудищ я на своём спиннинге ещё не держал. А дальше я чуть инфаркт не получил. Дважды мы пытались завести «крокодилицу» в подсачек и она оба раза уходила из него под лодку. И каждый раз я думал: «Ну, всё, ушла!». Но нет, крючки крепко держали. Подсак у нас небольшой, в кольцо лишь голова щучья помещалась. И лишь с третьего раза, когда сопротивление щуки заметно ослабло, Вениамин умудрился подвести подсак не с головы, а под среднюю часть рыбины. Тело щуки прогнулось и она провалилась на дно подсачека. Затащили громадину в лодку и я глазам своим не поверил. Это была самая крупная рыбина в моей жизни».

Да, со щучьим выходом мы со Стасом сегодня не угадали. Но зато порадовались за Александра. От всей души поздравили его с поимкой редкого трофея и зафиксировали сей факт на фото.