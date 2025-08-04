Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьник из Псковской области стал участником смены военно-исторического лагеря в Волгограде

Юнармеец Идрицкой средней школы Семён Самусев стал участником смены военно-исторического лагеря «Страна героев» в Волгограде. Об этом пишет газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Школьник прошёл конкурсный отбор и сейчас участвует в первой смене ежегодного лагеря «Страна героев», организованного в рамках всероссийского проекта Российского военно-исторического общества.

«В этом году «Страна героев» проходит на священной Сталинградской земле. Проект, который помогает в изучении истории страны, воспитывает характер и вдохновляет ребят на служение Отечеству», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Елена Сикорская.

Смена проходит на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и объединяет 850 школьников из 72 регионов России.

Ближайшие 14 дней ребят ждут исторические реконструкции, экскурсии, тактические игры, встречи с интересными спикерами и ежедневная работа с инструкторами в рамках программы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Опасный пастернак: покос участка закончился для псковича ожогами
04 августа 2025

Соцфонд увеличил страховые пенсии псковичей
04 августа 2025

Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
04 августа 2025

Дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 5 августа
04 августа 2025

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартует под Псковом сегодня
04 августа 2025

Псковичи рассказали, что им мешает быть здоровыми
04 августа 2025

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты
04 августа 2025

Какой будет погода на Северо-Западе на этой неделе, рассказали синоптики

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...