Школьник из Псковской области стал участником смены военно-исторического лагеря в Волгограде

10:13, 04 августа 2025, ПАИ

Юнармеец Идрицкой средней школы Семён Самусев стал участником смены военно-исторического лагеря «Страна героев» в Волгограде. Об этом пишет газета «Призыв».

Школьник прошёл конкурсный отбор и сейчас участвует в первой смене ежегодного лагеря «Страна героев», организованного в рамках всероссийского проекта Российского военно-исторического общества.

«В этом году «Страна героев» проходит на священной Сталинградской земле. Проект, который помогает в изучении истории страны, воспитывает характер и вдохновляет ребят на служение Отечеству», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Елена Сикорская.

Смена проходит на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и объединяет 850 школьников из 72 регионов России.

Ближайшие 14 дней ребят ждут исторические реконструкции, экскурсии, тактические игры, встречи с интересными спикерами и ежедневная работа с инструкторами в рамках программы.