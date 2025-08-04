Псковский ОМОН отработал захват преступников с перехватом автомобиля

10:09, 04 августа 2025, ПАИ

Сотрудники псковского ОМОН «Кром» отработали задержание преступников, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ОМОН в рамках тактико-специального занятия отработали учебные вопросы по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле.

Бойцы спецподразделения изучили приёмы и способы остановки автомобилей, совершенствовали технику задержания преступников и тактику действий штурмовой группы.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области





Тренировка сотрудников Росгвардии была нацелена на обучение молодых сотрудников, повышение их уверенности, слаженности действий и совершенствование взаимодействия, уточнили в пресс-службе.