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Общество

Псковский ОМОН отработал захват преступников с перехватом автомобиля

Сотрудники псковского ОМОН «Кром» отработали задержание преступников, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ОМОН в рамках тактико-специального занятия отработали учебные вопросы по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле.

Бойцы спецподразделения изучили приёмы и способы остановки автомобилей, совершенствовали технику задержания преступников и тактику действий штурмовой группы.

  • Псковский ОМОН отработал захват преступников с перехватом автомобиля
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковский ОМОН отработал захват преступников с перехватом автомобиля
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковский ОМОН отработал захват преступников с перехватом автомобиля
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Тренировка сотрудников Росгвардии была нацелена на обучение молодых сотрудников, повышение их уверенности, слаженности действий и совершенствование взаимодействия, уточнили в пресс-службе.

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