Россельхозбанк создает Фонд «Экология» для поддержки устойчивого развития АПК

15:28, 29 октября 2021, ПАИ

Россельхозбанк объявляет о создании некоммерческого Фонда поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды (Фонд «Экология»). Цель Фонда ̶ объединить средства и усилия, нацеленные на формирование экономики осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.

Фонд открыт для инициатив различных направлений, при этом приоритетные проекты будут связаны с агропромышленным комплексом. Фонд будет поддерживаться Россельхозбанком и другими крупными компаниями.

«Более 60% кредитного портфеля банка приходится на сектор АПК, который оказывает большое позитивное влияние на страну: обеспечивает продовольственную безопасность, поддерживает сотни тысяч рабочих мест, содействует развитию сельских территорий. С помощью Фонда «Экология» Россельхозбанк будет продвигать меры устойчивого развития АПК», - говорит председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Фонд будет выдавать гранты на проекты по защите окружающей среды, проводить обучение и продвижение. Планируется привлечение как средств корпоративных клиентов, так и розничных клиентов Россельхозбанка в различные экологические программы.

«Банк стремится развивать ESG стратегию гармонично, то есть уделять внимание всем трем направлениям (Ecological – экология, Social – социальная политика, Government - управление). Мы работаем как с крупными корпоративными клиентами, предоставляя им полный спектр «зелёного» финансирования, так и с розничными клиентами, обеспечивая линейку инвестиционных продуктов, нацеленных на ESG. Мы работаем внутри банка, создавая возможности для участия наших сотрудников, а также наших клиентов в экологических проектах. Дополнительно создаём фонд «Экология», и одно из его ключевых направлений – это работа с предпринимателями, чей бизнес направлен на реализацию экологических программ. От поддержки на этапе рождения идеи до пилотного периода и формирования бизнес-плана, когда у компании появится возможность привлекать финансирование на рыночных условиях», - отметил глава Россельхозбанка.