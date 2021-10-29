Условный срок получил великолучанин за пьяное вождение

16:02, 29 октября 2021, ПАИ

Шесть лет условно получил великолучанин за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В конце июля 48-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, уже имея судимость за аналогичное правонарушение. Во время поездки его остановили сотрудники полиции. По результатам освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.