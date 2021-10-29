Директор куньинской организации заплатит штраф за задержку зарплаты
По постановлению прокурора Куньинского района директор организации заплатит штраф за нарушение трудовых прав работников, сообщили в областной прокуратуре.
Директор организации ООО «ЖКУ» не выплачивал в срок зарплату сотрудникам. В отношении руководители вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в региональную Государственную инспекцию труда.
Руководителя признали виновным и назначили административный штраф.
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