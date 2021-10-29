Директор куньинской организации заплатит штраф за задержку зарплаты

16:08, 29 октября 2021, ПАИ

По постановлению прокурора Куньинского района директор организации заплатит штраф за нарушение трудовых прав работников, сообщили в областной прокуратуре.

Директор организации ООО «ЖКУ» не выплачивал в срок зарплату сотрудникам. В отношении руководители вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в региональную Государственную инспекцию труда.

Руководителя признали виновным и назначили административный штраф.