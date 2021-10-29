Студентки из Пскова завоевали звания лауреатов международного конкурса музыкантов-исполнителей
Студентки специализации «Фортепиано» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова — Ольга Янкевич, Ева Кальцанова и Алина Лексунова признаны лауреатами 9-го Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству». Мероприятие проходило в рамках 15-го Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Конкурс включал в себя два тура: заочный и очный. Финал мероприятия состоялся на базе Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова. В программе исполнителей прозвучали произведения русских и немецких композиторов.
По итогам конкурсных прослушиваний Ольга Янкевич и Ева Кальцанова получили звания лауреатов второй степени, а Алина Лексунова — лауреата третьей степени. Их преподаватели — Зоя Королева и Виктор Иванов отмечены благодарностями за подготовку музыкантов.
Жюри конкурса, в состав которого вошли профессора Саратовской консерватории, Тамбовского музыкально-педагогического института, доцент Высшей школы музыки имени Ганса Эйслера (Германия) и Гамбургской Высшей школы музыки и театра Никита Волов, дирижер Клаус Альберт Бауэр (Германия), высоко оценило выступления псковских студентов-пианистов.
Помимо прослушиваний участники конкурса посетили мастер-классы специалистов и концерты симфонического оркестра Тамбовского музыкально-педагогического института.
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